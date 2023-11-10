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11:52, 10 ноября 2023Среда обитания

Москвичей предупредили об аномальном тепле

Синоптик Леус: в Москве 10 ноября температура превысит норму на шесть градусов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 10 ноября температура воздуха превысит климатическую норму на шесть градусов. Об этом сообщает центр «Фобос».

Сегодня столица окажется в центре антициклона. Благодаря ему снизится вероятность осадков. Ожидается облачность с прояснениями. Температура воздуха будет держаться на отметке плюс шесть-восемь градусов в Москве и плюс четыре-девять градусов в Подмосковье. Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление немного превысит норму и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномально высокой температуре, которая должна установиться на территории всей России в ближайшие пять дней. В некоторых субъектах страны превышение климатической нормы достигнет 12 градусов.

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      Мария Черкасова
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