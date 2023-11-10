На Украине назвали условия для проведения выборов президента

Глава офиса Зеленского Ермак: выборы президента пройдут при четырех условиях

Выборы президента Украины пройдут, когда будет возможность провести их с учетом четырех приоритетных условий. Об этом заявил глава офиса лидера государства Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью журналистке украинского телеканала «1+1» Наталье Мосейчук, передает ТАСС.

«Как только такая возможность появится, в тот же момент президент сделает все, чтобы выборы состоялись. Для него очень важны эти четыре пункта», — сказал он и добавил, что если партнеры помогут выполнить эти условия, то власти Украины будут готовы провести выборы.

Международное сообщество должно признать выборы демократичными, находящимся на фронте военным нужно предоставить возможность проголосовать, как и тем, кто покинул республику, а расходы на организацию и проведение голосования не будут покрываться из бюджета страны, перечислил Ермак условия.

Ранее Зеленский в своем обращении к украинцам заявил, что сейчас не подходящее время для проведения президентских выборов, и все силы необходимо направить на борьбу с Россией.