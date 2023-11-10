Названа необычная причина хранить туалетную бумагу в холодильнике

Обычную туалетную бумагу можно использовать для того, чтобы избавить холодильник от лишних запахов, рассказал пользователь социальной сети TikTok под псевдонимом Smart Fox LifeHacks. На необычную причину хранить это изделие в холодильнике обратило внимание издание Mirror.

Тиктокер заявил, что узнал этот лайфхак от работников отелей. «Возьмите рулон туалетной бумаги и положите в холодильник. Меняйте его каждые три-четыре недели», — порекомендовал он.

В комментариях блогеру назвали и другие доступные способы, с помощью которых избавиться от неприятных запахов в холодильнике. Например, ему посоветовали мыть внутреннюю поверхность холодильника водой и обычной содой.

Ранее блогерша по имени Каприс нашла необычное применение жидкости, обычно используемой для мытья посуды. По утверждению Каприс, жидкостью для мытья посуды можно выводить пятна с одежды и ковров.