Невеста назвала Red Wings худшей авиакомпанией из-за сорванной свадьбы

Родители не смогли прилететь на свадьбу дочери из-за поломки самолета Red Wings

Невеста назвала Red Wings худшей авиакомпанией и пожелала ее закрытия из-за сорванной в результате поломки самолета свадьбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В источнике говорится, что родители не смогли прилететь из Москвы на регистрацию брака дочери в Батуми из-за того, что на борту обнаружилась неисправность.

По данным Telegram-канала, самолет вылетел из аэропорта Домодедово утром в пятницу, 10 ноября, но до пункта назначения не добрался. Пассажиры рассказали изданию, что лайнер три часа кружил в небе над Москвой из-за проблем с двигателем. При этом, по их словам, ни еды, ни воды никому не предоставили.

«Борт вернулся в аэропорт вылета в 11:00, пассажиры еще в самолете, его буксировали с полосы в аэропорт, потому что он даже ехать не мог», — пожаловались путешественники.

Ранее сообщалось, что летевший из России в Грузию пассажирский лайнер авиакомпании Red Wings резко сменил курс и сел в другом месте. Отмечается, что командир воздушного судна решил вернуться в авиагавань вылета из-за технической проблемы. Посадка прошла благополучно.

