Очередь из грузовиков на польско-украинской границе достигла 40 километров

Из-за акций протеста пробка на польско-украинской границе достигла 40 километров

Из-за протеста польских дальнобойщиков на границе с Украиной образовалась пробка из грузовиков, длина которой составляет около 40 километров. Об этом сообщает РИА Новости.

Число ожидающих возможности выехать на территорию соседней республики достигло тысяч автомобилей. Протестующие пропускают только гуманитарные и военные грузы, автобусы и легковой транспорт. Для всех остальных водителей действует лимит — не более одного грузовика в час.

Организаторы акции требуют от властей усложнения оформления сертификатов о техосмотрах для украинских коллег и создание для них отдельной очереди на пропуске. При этом некоторые из них утверждают, что поддерживают помощь Украине, но требуют ставить в приоритет интересы своих граждан и фирм.

Дорожный затор начинается еще до въезда в город Холм, расположенный в 25 километрах от границы. Как сообщают работники местных АЗС, наибольшей популярностью у ожидающих дальнобойщиков пользуется пиво.

Впервые об акциях протеста стало известно 6 ноября, когда водители начали перекрывать пограничные пункты на польско-украинской границе. На тот момент участие в них приняли несколько десятков перевозчиков, преградивших проезд сразу к трем погранпереходам.

