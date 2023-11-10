Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:29, 10 ноября 2023Бывший СССР

Очередь из грузовиков на польско-украинской границе достигла 40 километров

Из-за акций протеста пробка на польско-украинской границе достигла 40 километров

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Из-за протеста польских дальнобойщиков на границе с Украиной образовалась пробка из грузовиков, длина которой составляет около 40 километров. Об этом сообщает РИА Новости.

Число ожидающих возможности выехать на территорию соседней республики достигло тысяч автомобилей. Протестующие пропускают только гуманитарные и военные грузы, автобусы и легковой транспорт. Для всех остальных водителей действует лимит — не более одного грузовика в час.

Организаторы акции требуют от властей усложнения оформления сертификатов о техосмотрах для украинских коллег и создание для них отдельной очереди на пропуске. При этом некоторые из них утверждают, что поддерживают помощь Украине, но требуют ставить в приоритет интересы своих граждан и фирм.

Дорожный затор начинается еще до въезда в город Холм, расположенный в 25 километрах от границы. Как сообщают работники местных АЗС, наибольшей популярностью у ожидающих дальнобойщиков пользуется пиво.

Впервые об акциях протеста стало известно 6 ноября, когда водители начали перекрывать пограничные пункты на польско-украинской границе. На тот момент участие в них приняли несколько десятков перевозчиков, преградивших проезд сразу к трем погранпереходам.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Посол России ответил Франции на обвинения по инциденту со звездами Давида

      Украина второй раз за день обстреляла российский приграничный регион

      Названа дата выхода экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

      В России раскрыли масштабную аферу с IKEA после ее ухода с рынка

      Врач назвал преимущества сна голышом

      Россиянам назвали дешевеющий в три раза зимой стройматериал

      Стало известно о взрывах в Запорожье

      Россиянку изнасиловали в собственной квартире

      Россиянин пришел в мусульманскую молельню с гранатой и был задержан

      Очередь из грузовиков на польско-украинской границе достигла 40 километров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости