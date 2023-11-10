В России объяснили отказ Украины от мирного договора в марте 2022 года

Депутат Новиков: США не позволили Украине заключить мир с Россией в марте 2022

США не позволили Украине заключить мир с Россией в самом начале специальной военной операции (СВО), чтобы сохранить напряженность в Восточной Европе. Так отказ Киева от мирного договора в марте 2022 года в разговоре с «Лентой.ру» объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Все вопросы, в том числе войны и мира, нынешнее украинское правительство может решать в консультации с Западом. Не для того НАТО расширяло сферу своей активности на восток, чтобы оставить нас в покое. Была смоделирована ситуация, когда боевые действия между Россией и Украиной стали реальностью, избежать их было невозможно в силу тех упущений и потерь, которые мы понесли в процессе разрушения Советского Союза», — сказал он.

По мнению депутата, США выгоден конфликт Киева и Москвы, поэтому они стараются его поддерживать.

Чем дольше очаг напряженности здесь будет иметь место, тем больше они будут полагать, что свои стратегические задачи в Восточной Европе они решают. Поэтому согласиться с тем, чтобы Украина пошла на заключение мира с Россией, они, конечно же, не могли Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Задача Вашингтона с самого начала в том, чтобы создать нам проблемы со странами Восточной Европы. Особенно удовольствие они получали от постепенного ухудшения российско-украинских отношений. (...) Для США и их европейских сателлитов положение, при котором конфликт не урегулирован, когда идут боевые действия, когда Россия продолжает специальную военную операцию — это ровно то, к чему Вашингтон стремился. В данном случае несут потери и украинская, и российская сторона, потери есть экономические и финансовые», — заключил он.

Как заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, Украина в марте 2022 года по указанию США отказалась подписывать мирный договор с Россией. Он уточнил, что об этом ему известно «из разных отчетов и разведывательных данных». При этом политик отметил, что информацию можно считать дипломатической сплетней.