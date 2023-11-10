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14:34, 10 ноября 2023Мир

Получивший гражданство России американец предрек улучшение отношений с США

Бывший полицейский из США Дуган: отношения РФ и США улучшатся с приходом Трампа

Фото: Octavio Jones / Reuters

Получивший гражданство России бывший американский полицейский Джон-Марк Дуган предрек улучшение отношений с США в случае избрания Дональда Трампа президентом в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам просто нужен президент, и мы это сделаем. Я думаю, если Трамп придет в 2024 году, отношения будут восстановлены до максимально возможного уровня», — рассказал полицейский.

Джон Марк Дуган — бывший морпех и полицейский. До 2016 года жил в США, затем попросил политического убежища в России. Дуган покинул страну, так как в его распоряжении была аудиозапись разговора полицейских, планировавших его убийство. Кроме того, как утверждает журналист, его и его семью преследовала ФБР.

Причиной конфликта Дугана с силовиками стала его деятельность на сайте PBSOtalk.org, запущенном в 2009 году. На портале любой пользователь мог опубликовать сведения о коррупции в правоохранительных органах или о превышении полномочий полицейскими.

В России Дуган занимается журналистикой и регулярно работает военкором в Донбассе.

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      Максим Габриелян
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