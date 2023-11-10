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01:34, 10 ноября 2023Мир

Президент Португалии решил распустить парламент

Президент Португалии де Соуза распустил парламент и назначил выборы на 10 марта
Марселу Ребелу де Соуза

Марселу Ребелу де Соуза. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза решил распустить парламент. Об этом сообщает Reuters.

При этом уточняется, что он распустит Ассамблею Республики после утверждения государственного бюджета на 2024 год. Это произойдет 29 ноября текущего года. Досрочные выборы назначены на 10 марта.

В свою очередь, премьер-министр страны Антониу Кошта выразил разочарование решением Ребелу де Соузы. По его мнению, португальскому лидеру следовало принять предложение своей партии назначить новым премьер-министром управляющего Банком Португалии и бывшего министра финансов Мариу Сентено. «Президент понял, что лучше провести выборы, чем иметь стабильное, обновленное правительство под руководством Мариу Сентено», — сказал он.

Решение о роспуске парламента последовало за скандалом с отставкой Антониу Кошта, подозреваемого в коррупции. В резиденции Кошты прошли обыски в рамках дела по проектам разведки лития в Монталегре и строительства водородного завода. В результате обысков были задержаны по меньшей мере пять человек.

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