Военный эксперт допустил удары по России со стороны Румынии

Военный эксперт Прохватилов: удары по России могут наноситься со стороны Румынии

Военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с «Лентой.ру» допустил, что американские истребители F-16, обещанные к поставке Украине, на самом деле будут взлетать с территории Румынии, потому Россия должна подготовиться к ударам с этой стороны.

«Я думаю, что все обойдется без украинских пилотов, самолеты могут взлетать с территории Румынии с американскими пилотами и просто пускать ракеты. Потому, заглядывая вперед, нам необходимо подготовиться к тому, что истребители F-16 могут взлетать именно с той стороны и пытаться наносить удары по Крыму, Черноморскому флоту», — допустил Прохватилов.

Он подчеркнул, что с большой долей вероятности управлять американскими самолетами будут именно западные, хорошо подготовленные пилоты, а не украинские.

«Могут послать пять-шесть пилотов на Украину, могут взлетать с территории Румынии. Ко всему надо быть готовыми. Румыны, насколько я помню, тоже освоили этот истребитель», — добавил военный эксперт.

Ранее представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил о начале обучения пилотов на американских истребителях F-16. По словам Игната, процесс подготовки летчиков идет в соответствии с планом.

