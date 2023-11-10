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13:50, 10 ноября 2023Экономика

Работникам по всему миру предрекли резкое сокращение офисного времени

CBRE: работники по всему миру будут проводить на 20-25 % меньше времени в офисе

Фото: Unsplash

Глава брокерской компании по недвижимости CBRE Group Боб Сулентич заявил, что в дальнейшем работники по всему миру с большой долей вероятности будут проводить на 20-25 процентов меньше времени в офисе в сравнении с допандемийным периодом. Его слова приводит Bloomberg.

Как уточнил эксперт, подобная динамика будет обусловлена рядом факторов, включая желание людей сократить время в пробках и их растущее стремление найти оптимальный баланс между работой и личной жизнью. Падение спроса со стороны работников на посещение офисов в дальнейшем приведет к еще большему сокращению их стоимости.

«Мы думали, что стоимость коммерческой недвижимости может снизиться на 15-20 процентов. Теперь мы считаем, что падение может быть еще на 10 процентов больше. Снижение цен окажется наиболее острым для офисных зданий», — заключил Сулентич.

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Как уточнили в CBRE, снижение спроса на аренду офисов в США было вызвано тем, что все большее число компаний стали активно внедрять практику удаленной работы. На этом фоне доля вакантных деловых площадей в Соединенных Штатах достигла уровня в 18,4 процента по итогам третьего квартала 2023 года.

Ранее глава инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман связал рост популярности удаленной работы в мире с меньшим объемом нагрузки сотрудников при таком режиме. Другими важными причинами наращивания интереса к удаленке он назвал экономию денежных средств на поездках в офис, обедах и рабочей одежде.

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      Анатолий Акулов
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