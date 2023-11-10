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13:48, 10 ноября 2023Экономика

В России оценили идею перехода на сокращенную рабочую неделю

Глава «Работы.ру» Ветерков: работодатели не готовы к сокращению рабочей недели

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Большая часть работодателей не одобряет идею перехода на сокращенную рабочую неделю. Об этом в беседе с НСН сообщил генеральный директор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков, комментируя законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов.

Разговоры об уменьшении рабочей недели либо о переходе на четырехдневку ведутся уже давно, напомнил Ветерков. Основная часть работодателей не готова к таким изменениям, поскольку это потребует привлечения новых кадров, которых на рынке сейчас дефицит, объяснил он.

Речь в данном случае идет о компаниях с непрерывными производственными циклами, уточнил глава «Работы.ру». Из-за особенности процессов на высвободившиеся четыре часа в месяц им придется искать новых людей на подработку, при этом предложить им трудоустройство на полный день смогут не все работодатели.

О положительном отношении к сокращению рабочей недели, по словам Ветеркова, заявили 20 процентов компаний. Как правило, они руководствуются желанием избежать выгорания коллектива и дополнительно мотивировать людей, пояснил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели на один час. По мнению авторов документа, такой подход будет способствовать улучшению работоспособности россиян, а также снизит давление на их психическое и моральное состояние. В данный момент максимальная длительность рабочей недели составляет 40 часов, что прописано в части 2 статьи 91 ТК РФ.

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      Лилиана Набиуллина
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