Раскрыты предпочтения россиян при покупке бытовой техники

VK: 57 % участников опроса планируют покупать бытовую технику офлайн

Аналитики «VK Рекламы» выяснили предпочтения россиян при покупке бытовой техники и электроники. Согласно проведенному исследованию, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру», большинство респондентов (67 процентов) планируют приобрести данную категорию товаров до нового года.

Опрос, в котором участвовало более 2000 человек, показал, что 57 процентов собираются идти за бытовой техникой и электроникой в офлайн-магазины, 40 процентов — использовать специализированные онлайн-магазины, а 25 процентов — маркетплейсы.

39 респондентов отметили, что при покупке не ориентируются на скидки и акции. Ждут распродажу «11.11» — 31 процент опрошенных, предновогодних скидок — 28 процентов участников исследования, а «черной пятницы» и «киберпонедельника» — 11 процентов пользователей. При этом каждый третий заявил, что рассчитывает на скидку в 30-40 процентов.

Аналитики выяснили, что почти каждый второй россиянин использует при покупке техники и электроники промокоды на скидку. Большинство респондентов (57 процентов) находят их на сайтах специализированных интернет-магазинов.

Также опрос показал, что 77 процентов пользователей сети планируют приобрести товары из данной категории для себя, а лишь 23 — в подарок. Причем большинство желающих сделать подобный подарок живут в Москве и Санкт-Петербурге (35 и 39 процентов соответственно).

Как стало известно, потратить на бытовую технику и электронику от 10 000 до 50 000 рублей готовы 40 процентов опрошенных, а от 5000 до 10 000 рублей — 19 процентов. Отдать за такие товары более 100 000 рублей могут позволить себе 18 процентов. Треть опрошенных планирует покупать мелкую технику для дома, 27 процентов — смартфоны и гаджеты, чуть меньше (23 процента) — крупную бытовую технику.

Ранее сообщалось о росте спроса на китайскую бытовую технику в России. Исследование банка «Русский стандарт» показало, что доля покупок бытовой техники и электроники китайских брендов с января по сентябрь 2023 года выросла до 43 процентов.