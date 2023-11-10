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18:54, 10 ноября 2023Среда обитания

Россиянам назвали неожиданный способ избавиться от запотевания окон

Эксперт Коврижных: пальма и плющ помогут избавиться от запотевания окон

Фото: Craig Whitehead / Unsplash

Избавиться от запотевания окон можно, если поставить в доме некоторые растения. Такой совет россиянам дала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет «МОС СМИ».

Специалист пояснила, что к появлению конденсата на окнах приводят резкие переходы температур. Одним из растений, способным справиться с этой проблемой, является английский плющ — он очищает воздух и нормализует уровень влажности в помещении. Однако Коврижных предупредила, что от плюща в доме, где есть домашние животные, лучше отказаться, так как это он ядовит для питомцев.

Другие два растения, с помощью которых можно избавиться от запотевания окон — лилия и пальма, которые, как и плющ, улучшают состояние воздуха в комнате. По словам агронома, лилия также эффективно борется с плесенью в доме.

В октябре эксперты издания «БелНовости» предложили решить проблему запотевания окон в домах с помощью газеты.

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      Полина Кислицына
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