Россиянам расскажут о борьбе с кибербуллингом

ОК присоединятся к Дню борьбы с кибербуллингом

«Одноклассники» (ОК) присоединятся к Дню борьбы с кибербуллингом, который проходит 11 ноября, и изменят логотип, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Логотип на главной странице заменят хештег #НетКибербуллингу и сердце — главный символ акции. Пользователи соцсети смогут установить на аватарки тематические рамки об уважительном отношении к друг другу: «Ни грамма токсичности», «Излучаю улыбку», «Общаюсь вежливо».

Авторы популярных в ОК блогов, таких как «NeПедагогика», Mamasoboliha, «С Каролиной в деревне», поделятся с россиянами личными историями борьбы с агрессией в сети, а эксперт по цифровому этикету Ольга Лукинова и ведущий Сергей Смирнов из образовательного проекта «NeПедагогика» объяснят, как экологично общаться в интернете.

Благотворительный фонд «Безопасный дом», в свою очередь, расскажет, как противостоять кибербуллингу. Материалы появятся в группе социальных проектов ОК, а Высшая школа экономики в образовательном канале «Для понимания» поделится правилами цифрового этикета. Кроме того, в группе «Хобби-шоу» вышла новая серия «Психологии кино» с разбором фильма «Чучело», где затронута тема травли.