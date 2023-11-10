Россиянин обменял в здании банка 85 миллионов рублей и получил фальшивые доллары

В Москве мужчина назвался работником банка и украл 85 млн руб. при обмене валют

Бизнесмен из Подмосковья обменял 85 миллионов рублей на доллары в банке и получил фальшивые купюры вместо настоящих денег. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло 9 ноября в здании на улице Ефремова в Москве. Потерпевший приехал на встречу с человеком, представившимся помощником одного из членов правления банка, для обмена валюты по выгодному курсу и передал ему 85 миллионов рублей. Тот забрал деньги, принес бизнесмену крупную пачку «долларов» в банковской пластиковой упаковке и вышел для оформления документов. Спустя 10 минут мужчина решил проверить купюры и заметил, что они поддельные. Он сразу обратился к сотрудникам службы безопасности, которые пояснили, что злоумышленник не является работником банка — он только на время арендовал депозитарий.

Ранее в Москве кассирша забрала у клиента 18 миллионов рублей и сбежала из обменника.