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В Москве кассирша забрала у клиента 18 миллионов рублей и сбежала из обменника

В Москве кассирша украла 18 миллионов рублей у пришедшего в обменник клиента

Фото: Shutterstock

В Москве полиция ищет кассиршу, которая украла у клиента 18 миллионов рублей и сбежала с деньгами. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным портала, 27-летний предприниматель, занимающийся торговлей сухофруктами, познакомился в интернете с человеком, представившимся «трейдером», который предложил ему обменять валюту по выгодному курсу. Бизнесмен согласился и приехал в обменник на проспекте Мира, указанный мошенником, с 18 миллионами рублей, чтобы обменять их на 300 тысяч долларов.

Сотрудница кассы забрала деньги, сказав клиенту, что ей нужно их пересчитать и ушла в подсобное помещение. Женщина долгое время не возвращалась, предприниматель обошел здание и увидел, что задняя дверь открыта. Поняв, что его обманули, он вызвал полицию. По словам потерпевшего, подозреваемой примерно 25-30 лет.

Ранее в Москве кассирша забрала 40 миллионов рублей у пришедших в обменник клиентов и сбежала с деньгами.

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Екатерина Власова
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