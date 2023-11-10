Россиянку заочно осудили на семь лет за дискредитацию Российской армии

В Улан-Удэ заочно осудили главу иностранного фонда на 7 лет за фейки о ВС РФ

Советский районный суд Улан-Удэ заочно приговорил 34-летнюю россиянку к семи годам колонии общего режима за дискредитацию Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигурантка возглавляет иностранный неправительственный фонд, деятельность которого признана нежелательной в России.

Установлено, что летом 2022 года она дала интервью интернет-каналу, в котором выдала фейковую информацию о спецоперации и действиях Вооруженных сил России за действительную. Видеозаписью разговора она поделилась на странице своей организации. Фигурантка с 2016 года проживает за границей.

Женщину признали виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, совершенное по мотивам политической, национальной ненависти и вражды») УК РФ. Ей также запрещено три года администрировать интернет-ресурсы.

По данным издания baikal-daily, речь идет о журналистке Александре Гармажаповой (внесена Минюстом в реестр иноагентов). В марте 2022 года она стала соучредителем фонда «Свободная Бурятия» (деятельность организации признана в России нежелательной). Организация зарегистрирована в США и занимается проведением протестных акций в Бурятии с целью зародить сепаратизм среди жителей республики, а также предоставляет юридическую помощь при расторжении контрактов на службу в Вооруженных силах России, сообщает Генпрокуратура.

