Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:43, 10 ноября 2023Силовые структуры

Россиянку заочно осудили на семь лет за дискредитацию Российской армии

В Улан-Удэ заочно осудили главу иностранного фонда на 7 лет за фейки о ВС РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Советский районный суд Улан-Удэ заочно приговорил 34-летнюю россиянку к семи годам колонии общего режима за дискредитацию Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигурантка возглавляет иностранный неправительственный фонд, деятельность которого признана нежелательной в России.

Установлено, что летом 2022 года она дала интервью интернет-каналу, в котором выдала фейковую информацию о спецоперации и действиях Вооруженных сил России за действительную. Видеозаписью разговора она поделилась на странице своей организации. Фигурантка с 2016 года проживает за границей.

Женщину признали виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, совершенное по мотивам политической, национальной ненависти и вражды») УК РФ. Ей также запрещено три года администрировать интернет-ресурсы.

По данным издания baikal-daily, речь идет о журналистке Александре Гармажаповой (внесена Минюстом в реестр иноагентов). В марте 2022 года она стала соучредителем фонда «Свободная Бурятия» (деятельность организации признана в России нежелательной). Организация зарегистрирована в США и занимается проведением протестных акций в Бурятии с целью зародить сепаратизм среди жителей республики, а также предоставляет юридическую помощь при расторжении контрактов на службу в Вооруженных силах России, сообщает Генпрокуратура.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Частные клиники еще одного региона России перестанут делать аборты

      Россия впервые за 30 лет покажет за рубежом тяжелый транспортный самолет

      Создана координационная группа по вывозу раненых из Газы

      Орбан рассказал о решении Украины по мирному договору

      Названа дата следующего боя Олейника

      Названа главная опасность «горячих столов» для рынка офисной недвижимости

      В Молдавию прибыла военная помощь из Франции

      Собиравшийся воевать на стороне ВСУ россиянин получил шесть лет колонии

      Россиянам назвали три причины остерегаться цитрусовых

      Москвичей предупредили об аномальном тепле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости