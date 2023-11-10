Российская учительница оставила послания в тетрадях и перепугала родителей

В Крыму учительница оставила послания в тетрадях детей и танцевала на уроках

В Первомайском районе Крыма учительница истории и обществознания оставила странные послания в тетрадях детей и перепугала их родителей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на волне».

По сведениям издания, россиянка делала заметки на полях, добавляла неуместные комментарии и рисунки. Ученики жаловались также на то, что учительница прыгала и танцевала на уроках.

Взрослых новые таланты педагога озадачили. Они решили прийти на одно из занятий, чтобы во всем разобраться.

Учительница вела себя необычно в присутствии родителей учащихся. Тогда те попросили руководство школы отстранить педагога. Женщину вызвали на разговор к директору, как выяснил «Mash на волне», так что вскоре ее могут уволить.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Деденево мать ученицы подралась с учительницей математики родом с Украины. Конфликтом заинтересовались следователи и представители прокуратуры.