Российское промышленное предприятие загорелось после обстрела со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил о пожаре на предприятии после обстрела ВСУ

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области загорелось здание на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглось село Козино Рыльского района области. Зафиксированы повреждения крыш, окон и дверей в двух многоквартирных домах, а также забора и хозпостройки в частном домовладении.

«Снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, там загорелась крыша. Пожарные расчеты выехали на место», — пояснил он.

Ранее стало известно, что беспилотники противника попытались атаковать нефтебазу в крымской Феодосии. Отмечается, что дроны, целью которых был морской нефтяной терминал, удалось сбить из стрелкового оружия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.