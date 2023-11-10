Российское промышленное предприятие загорелось после обстрела со стороны Украины
После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области загорелось здание на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, атаке подверглось село Козино Рыльского района области. Зафиксированы повреждения крыш, окон и дверей в двух многоквартирных домах, а также забора и хозпостройки в частном домовладении.
«Снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, там загорелась крыша. Пожарные расчеты выехали на место», — пояснил он.
Ранее стало известно, что беспилотники противника попытались атаковать нефтебазу в крымской Феодосии. Отмечается, что дроны, целью которых был морской нефтяной терминал, удалось сбить из стрелкового оружия.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.