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16:08, 10 ноября 2023Россия

Российское промышленное предприятие загорелось после обстрела со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт сообщил о пожаре на предприятии после обстрела ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области загорелось здание на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, атаке подверглось село Козино Рыльского района области. Зафиксированы повреждения крыш, окон и дверей в двух многоквартирных домах, а также забора и хозпостройки в частном домовладении.

«Снаряды попали в здание на территории промышленного предприятия, там загорелась крыша. Пожарные расчеты выехали на место», — пояснил он.

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      Никита Абрамов
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