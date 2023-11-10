Самолет случайно взлетел в небо без двух стекол в окнах и вынужденно приземлился

Daily Mail: самолет Titan Airways с пассажирами взлетел в небо без двух стекол

Чартерный самолет Titan Airways с девятью пассажирами случайно взлетел в небо без двух стекол в окнах и экстренно приземлился обратно. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что лайнер выполнял рейс из Лондона в Орландо. На борту также находились 11 членов экипажа. Когда судно поднялось до трех тысяч метров, пассажиры стали жаловаться на холод и необычный шум. При осмотре самолета выяснилось, что на двух окнах отсутствуют внутренняя и внешняя панели, а также резиновое уплотнение.

Капитан воздушного судна был вынужден развернуться и приземлиться в аэропорту вылета. Эксперты осмотрели судно и заявили, что последствия для пассажиров и экипажа могли оказаться куда тяжелее.

Также выяснилось, что накануне этот самолет использовали для съемок фильма. Для создания кадров с восходом солнца операторы применили мощный свет, из-за которого окна могли деформироваться.

Ранее в октябре пассажирка рейса Дубай — Милан родила во время полета ребенка весом три килограмма. На борту самолета был врач, он принял роды, а после приземления передал мать и ребенка медикам.