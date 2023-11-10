Посетившая футбольный матч пара занялась сексом у стадиона в окружении полиции

В США модель OnlyFans занялась сексом на парковке у стадиона в окружении сотрудников полиции и рассказала о своем опыте. Об этом сообщает Daily Mail.

8 октября 27-летняя Кейли Киллион вместе с 29-летним партнером Коди Нельсоном посетила матч по американскому футболу, который проходил на стадионе Stake Farm Stadium в городе Глендейл, штат Аризона. Любимый футбольный клуб пары проиграл, поэтому Киллион предложила бойфренду отвлечься от негативных эмоций и заняться сексом в машине, припаркованной на стоянке у стадиона.

Нельсон согласился на предложение партнерши, и они переместились на заднее сиденье автомобиля. По словам Киллион, они с бойфрендом занимались сексом не более десяти минут, так как рядом с ними находились сотрудники охраны и полиции. Она добавила, что в определенный момент рядом с машиной на гольф-каре проехал охранник, однако он не заметил пару. «Секс был невероятным, а риск быть застигнутыми врасплох сделал его еще более захватывающим», — утверждает Киллион.

Модель рассказала, что до переезда в США она с бойфрендом путешествовала по Европе в доме на колесах. По ее словам, за это время она успела заняться сексом с Нельсоном в разных местах и условиях, например, в походах, в туалетах аэропортов и барах. «Мы всегда рискуем, когда занимаемся сексом в общественных местах, но именно это нам и нравится», — заявляет она.

Ранее сообщалось, что в Колумбии пара занялась сексом рядом с играющими в парке детьми. Произошедшее снял на видео один из прохожих.