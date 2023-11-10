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00:13, 10 ноября 2023Силовые структуры

Следствие ФСБ попросило арестовать россиянина по делу о госизмене

ФСБ попросила Лефортовский суд арестовать россиянина Блинова по делу о госизмене

Фото: пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина по статье о госизмене. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Следствие направило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Блинова Г.А. Подробности дела не разглашаются из-за грифа секретности.

В октябре следователи ФСБ предъявили обвинение жителю Хабаровского края Александру Вечирко, который проходит обвиняемым по делу о государственной измене. По версии следствия, Вечирко финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) через криптовалюты. Это первое в России уголовное дело о спонсировании ВСУ через цифровые деньги.

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      Марина Совина
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