Следствие ФСБ попросило арестовать россиянина по делу о госизмене

ФСБ попросила Лефортовский суд арестовать россиянина Блинова по делу о госизмене

ФСБ попросила Лефортовский суд Москвы арестовать россиянина по статье о госизмене. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Следствие направило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Блинова Г.А. Подробности дела не разглашаются из-за грифа секретности.

В октябре следователи ФСБ предъявили обвинение жителю Хабаровского края Александру Вечирко, который проходит обвиняемым по делу о государственной измене. По версии следствия, Вечирко финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) через криптовалюты. Это первое в России уголовное дело о спонсировании ВСУ через цифровые деньги.