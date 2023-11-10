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10:45, 10 ноября 2023Россия

Собянин рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий в Москве

Мэр Собянин: в Москве реализуют 80 масштабных инвестиционных проектов
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве реализуют 80 крупных инвестиционных проектов, благодаря которым на высокотехнологичных предприятиях столицы создадут более 52 тысяч рабочих мест. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Сергей Собянин.

Уже сейчас на севере столицы работает технопарк, где проектируют технологические решения для строительства, а на западе собираются строить вторую очередь мясоперерабатывающего завода.

«Первая очередь тоже была возведена в рамках МАиП. На северо-востоке будет создано производство косметики, а также средств личной гигиены и индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Ранее Собянин сообщил, что для участников программы реновации с начала года подготовили 40 новостроек. В новые квартиры переезжают около 36 тысяч москвичей.

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      Варвара Кошечкина
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