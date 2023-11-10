Собянин рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий в Москве

Мэр Собянин: в Москве реализуют 80 масштабных инвестиционных проектов

В Москве реализуют 80 крупных инвестиционных проектов, благодаря которым на высокотехнологичных предприятиях столицы создадут более 52 тысяч рабочих мест. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Сергей Собянин.

Уже сейчас на севере столицы работает технопарк, где проектируют технологические решения для строительства, а на западе собираются строить вторую очередь мясоперерабатывающего завода.

«Первая очередь тоже была возведена в рамках МАиП. На северо-востоке будет создано производство косметики, а также средств личной гигиены и индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Ранее Собянин сообщил, что для участников программы реновации с начала года подготовили 40 новостроек. В новые квартиры переезжают около 36 тысяч москвичей.