Создана координационная группа по вывозу раненых из Газы

Турция, Египет и Израиль создали группу по вывозу раненых из сектора Газа

Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в соцсети Х.

Министр отметил, что провел переговоры с египетским коллегой. Он напомнил о достигнутой договоренности по перевозке пациентов с онкологическими заболеваниями, в первую очередь детей, из больницы Турецко-палестинской дружбы в Газе в больницы Египта.

«Турецкий медперсонал совместно с египетскими коллегами займется лечением пациентов из Газы. На втором этапе планируется отправить на самолетах в Турцию тех пациентов, чье состояние позволит это осуществить», — написал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Вашингтон искренне настроен добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, он должен надавить на Израиль. По его словам, мир и поддержание правового порядка в регионе невозможен, пока не будет решен израильский вопрос.