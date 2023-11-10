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12:02, 10 ноября 2023Мир

Создана координационная группа по вывозу раненых из Газы

Турция, Египет и Израиль создали группу по вывозу раненых из сектора Газа

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Турция, Египет и Израиль создали координационную группу по вывозу раненых из сектора Газа, сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа в соцсети Х.

Министр отметил, что провел переговоры с египетским коллегой. Он напомнил о достигнутой договоренности по перевозке пациентов с онкологическими заболеваниями, в первую очередь детей, из больницы Турецко-палестинской дружбы в Газе в больницы Египта.

«Турецкий медперсонал совместно с египетскими коллегами займется лечением пациентов из Газы. На втором этапе планируется отправить на самолетах в Турцию тех пациентов, чье состояние позволит это осуществить», — написал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если Вашингтон искренне настроен добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, он должен надавить на Израиль. По его словам, мир и поддержание правового порядка в регионе невозможен, пока не будет решен израильский вопрос.

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      Варвара Кошечкина
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