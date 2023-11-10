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20:03, 10 ноября 2023Путешествия

Спасение двух выживших после падения самолета в океан попало на видео

Brisbane Times: двух человек спасли после крушения самолета у берегов Квинсленда

Двух человек обнаружили посреди океана после падения легкомоторного самолета у берегов Квинсленда, Австралия. Спасение выживших попало на видео, которым делится издание Brisbane Times.

По данным источника, из-за неисправности двигателя самолет Cessna 421C потерпел крушение возле рифа Барвон-Бэнкс утром в пятницу, 10 ноября. На борту находились двое пилотов в возрасте 51 и 59 лет. Они успели подать сигнал бедствия, раскрыть спасательный плот и ухватиться за него.

«Так получилось, что неподалеку находился другой лайнер, который смог облететь упавший самолет и предоставить нам его точные координаты», — рассказал парамедик службы скорой помощи Квинсленда Майкл О'Брайен (Michael O'Brien).

Спасатели прибыли на вертолете уже через несколько минут после происшествия. К тому времени плот начал тонуть из-за попавшей в него воды, и один из мужчин был вынужден дрейфовать в воде в надувном жилете. Пострадавших подняли на борт вертолета с помощью спасательной корзины.

«Океан был относительно спокойным, я думаю, вероятно, это помогло смягчить любые серьезные травмы», — добавил О'Брайен. В качестве меры предосторожности пилотов отправили в больницу.

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      Мария Борисова
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