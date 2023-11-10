Стала известна возможная дата прямой линии с Путиным

РБК: в Кремле назвали 14 декабря возможной датой прямой линии с Путиным

В Кремле назвали 14 декабря возможной датой большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которую в этом году совместят с прямой линией. Об этом стало известно РБК от двух источников.

Как указали собеседники, знакомые с ситуацией, эта дата рассматривается в качестве основной.

В этом году пресс-конференция и прямая линия пройдут в преддверии президентских выборов, которые намечены на март 2024 года. В РБК также обратили внимание на то, что перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция состоялась 14 декабря. Тогда Путин объявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем.

9 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что прямую линию и большую пресс-конференцию президента России в 2023 году планируется провести совместно. Он пояснил, что дата мероприятия уже определена, однако других подробностей не привел.

В начале года пресс-секретарь Путина заявил, что не может назвать точные даты послания главы государства Федеральному собранию, а также большой пресс-конференции и прямой линии. Затем представитель Кремля отметил, что большая пресс-конференция все же состоится в 2023 году.

В последний раз прямая линия президента России проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре. В 2022-м Кремль объявил, что Путин не будет проводить ни прямой линии, ни пресс-конференции.