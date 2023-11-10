Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:52, 10 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одессе

В Одессе прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Nacho Doce / Reuters

В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщило в Telegram местное издание «Думская».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области была объявлена воздушная тревога. Она прозвучала в 20:35 по московскому времени.

6 ноября пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк сообщила, что в Одессе после ракетного удара по припортовой инфраструктуре вспыхнул пожар. В результате пострадали складские помещения, специальная автопогрузочная техника, а также автомобили с зерном.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Ученый официально назвал мумии инопланетян из Перу подлинными. Действительно ли на Земле обнаружили пришельцев?

      Минюст пополнил реестр иностранных агентов

      Врачи пошли поужинать и случайно спасли мужчину с инфарктом

      Женщина получила 400 предложений выйти замуж и объявила целибат

      Алсу рассказала о способе избавиться от волнения перед концертами

      Посол России в Канаде прокомментировал новые санкции телефонной книгой

      Пенсионерки отдали таксисту-аферисту единственное жилье

      Продюсер опроверг слухи о гонораре Пугачевой в 500 тысяч евро

      «Калашников» начал поставки поглощающей ИК-лучи формы

      Украине передали две установки ПЗРК NASAMS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости