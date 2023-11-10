Стало известно о взрывах в Одессе

В Одессе прозвучали взрывы, объявлена воздушная тревога

В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщило в Telegram местное издание «Думская».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в области была объявлена воздушная тревога. Она прозвучала в 20:35 по московскому времени.

6 ноября пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк сообщила, что в Одессе после ракетного удара по припортовой инфраструктуре вспыхнул пожар. В результате пострадали складские помещения, специальная автопогрузочная техника, а также автомобили с зерном.