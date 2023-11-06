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08:08, 6 ноября 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе

В Минобороны Украины сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе

Фото: Ukrainian Presidential Press Off / Global Look Press

После ночных взрывов припортовая инфраструктура Одессы получила повреждения, об этом рассказала пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк в эфире канала «Рада».

По ее словам, есть пападания в припортовую инфраструктуру. «Это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном», — сообщили в Минобороны Украины.

В воскресенье, 5 ноября, в Одессе произошли сильные взрывы. До этого Воздушные силы Украины предупредили об угрозе ракетных атак в городе.

Ранее стало известно о взрывах в Одесской области. Глава местной областной администрации Олег Кипер сообщил, что на судостроительном заводе произошел пожар и была повреждена техника.

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      Марина Совина
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