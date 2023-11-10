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11:06, 10 ноября 2023Экономика

Старт ноябрьских распродаж в России не привел к росту спроса

«Ъ»: число покупок в России с 1 по 7 ноября сократилось на 4-7 процентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Старт традиционного сезона распродаж в ноябре в этом году не привел к росту спроса россиян. С 1 по 7 ноября суммарное число покупок, напротив, сократилось на 4-7 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

При этом на первом этапе ноябрьских распродаж ретейлеры зафиксировали рост продаж в денежном выражении. На фоне увеличения цен на 12-20 процентов в годовом выражении показатель взлетел на 15 процентов в начале месяца. Несмотря на это, аналитики усомнились в том, что по итогам осенних распродаж покупательский спрос сможет достичь прошлогодних показателей.

Общее снижение спроса в «Чек Индекс» связали с высокой базой конца 2022 года. В начале прошлого ноября показатель увеличился на 20-30 процентов в годовом выражении. Резкий прирост тогда был во многом обусловлен отложенным спросом покупателей, которые до этого в основном придерживались сберегательной модели поведения, резюмировали аналитики.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на отчет экспертов компании «Infoline-аналитика» сообщила о резком падении прибыли крупных продуктовых сетей в России. По итогам 2022 года средние показатели рентабельности в отрасли впервые за четыре года сократились с 2,8 до 2,4 процента. При этом у некоторых сетей чистая прибыль упала более чем в 2-3 раза. Эксперты связали подобную динамику с ростом стоимости логистики, увеличением доли товаров, продающихся по промоакциям, и общим изменение ассортимента.

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      Анатолий Акулов
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