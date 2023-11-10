Стороны решили обменять палестинцев в тюрьмах Израиля на заложников ХАМАС

Al Hadath: решено обменять палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС

Стороны конфликта в секторе Газа решили обменять палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников у радикального движения ХАМАС. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Уточняется, что речь идет об обмене палестинских женщин и подростков, которых содержат в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. При этом время выполнения договоренностей и информация о возможных посредниках в достижении этого соглашения не приводятся.

Ранее российская сторона обсудила с израильской освобождение пленных, удерживаемых ХАМАС. Также стороны обсудили разблокировку процесса безопасного выезда россиян с территории анклава.