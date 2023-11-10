Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 10 ноября 2023Мир

Стороны решили обменять палестинцев в тюрьмах Израиля на заложников ХАМАС

Al Hadath: решено обменять палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Стороны конфликта в секторе Газа решили обменять палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников у радикального движения ХАМАС. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Уточняется, что речь идет об обмене палестинских женщин и подростков, которых содержат в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. При этом время выполнения договоренностей и информация о возможных посредниках в достижении этого соглашения не приводятся.

Ранее российская сторона обсудила с израильской освобождение пленных, удерживаемых ХАМАС. Также стороны обсудили разблокировку процесса безопасного выезда россиян с территории анклава.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Заикина
      Обсудить
      Последние новости

      «Искупают вину кровью»: в Кремле высказались об амнистии преступника, получившего 17 лет за убийство студентки

      В России появилось «третье иное измерение»

      В 2024 году Disney покажет приквел «Короля льва» про Муфасу

      Подравшейся с бойцом ОМОН россиянке избрали меру пресечения

      В ЦБ пообещали делить поровну полученное при обмене заблокированными активами

      В США посоветовали военным Украины сместить Зеленского

      Литва передала Украине партию антидронов и генераторов

      Экс-игрок сборной России сравнил популярность футбола и хоккея в стране

      Москвичей призвали не приманивать жирующих кабанов овощами

      Ереван оценил уровень согласования мира с Баку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости