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14:24, 10 ноября 2023Бывший СССР

Судьбу однополых партнерств в Латвии решит референдум

Ринкевич: принятие закона об однополых партнерствах в Латвии приостановлено

Фото: Janis / Globallookpress.com

В Латвии на два месяца приостановили публикацию поправок об однополых партнерствах к закону о нотариате. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) сообщил президент республики Эдгар Ринкевич.

По словам главы республики, такого решения потребовала треть депутатов Сейма. Соответствующая просьба за подписью 34 членов парламента поступила в канцелярию президента.

Теперь, в соответствии со статьей 72 Конституции Латвии, судьбу законопроекта может решить референдум о принятии поправок, легализующих однополые отношения в качестве «партнерств». Для его проведения необходимо собрать подписи не менее одной десятой части избирателей.

Ранее стало известно, что латвийский парламент легализовал однополые партнёрства. Если закон будет принят, право на оформление соответствующего статуса будет предоставляться гражданам, ведущим совместное домохозяйство.

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      Александр Курбатов
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