В Латвии легализовали однополые партнерства

Парламент Латвии принял законопроект, легализующий однополые партнерства

Сейм Латвии легализовал однополые партнерства. Законопроект приняли в окончательном чтении, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

С 1 января 2024 года два гражданина страны любого пола смогут юридически оформить у нотариуса «партнерские отношения». Для этого они должны вести общее домохозяйство.

Ранее на Украине Министерство обороны и Министерство юстиции поддержали предложенную в парламенте инициативу о легализации однополых браков.

Весной в Верховную Раду направили законопроект, которым среди прочего вводится возможность официальной регистрации однополого «партнерства» военными.