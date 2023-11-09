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17:39, 9 ноября 2023Бывший СССР

В Латвии легализовали однополые партнерства

Парламент Латвии принял законопроект, легализующий однополые партнерства

Фото: Robert V. Ruggiero / Unsplash

Сейм Латвии легализовал однополые партнерства. Законопроект приняли в окончательном чтении, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

С 1 января 2024 года два гражданина страны любого пола смогут юридически оформить у нотариуса «партнерские отношения». Для этого они должны вести общее домохозяйство.

Ранее на Украине Министерство обороны и Министерство юстиции поддержали предложенную в парламенте инициативу о легализации однополых браков.

Весной в Верховную Раду направили законопроект, которым среди прочего вводится возможность официальной регистрации однополого «партнерства» военными.

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      Алевтина Запольская
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