ЦАХАЛ начал штурм лагеря беженцев на Западном берегу реки Иордан

Al Jazeera: ЦАХАЛ начал штурм лагеря беженцев Аль-Арруб на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала штурм лагеря беженцев Аль-Арруб на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На видео опубликованном телеканалом видно, как вооруженные солдаты начали штурм лагеря беженцев, расположенный к северу от Хеврона.

Ранее телеканал Al Mayadeen.сообщил, что в Дженине на Западном берегу реки Иордан начались столкновения между ЦАХАЛ и силами палестинского сопротивления. Отмечается, что израильская армия сталкивается с ожесточенным сопротивлением при попытках продвижения.