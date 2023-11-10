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09:40, 10 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ начал штурм лагеря беженцев на Западном берегу реки Иордан

Al Jazeera: ЦАХАЛ начал штурм лагеря беженцев Аль-Арруб на Западном берегу

Фото: Abed Khaled / AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала штурм лагеря беженцев Аль-Арруб на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

На видео опубликованном телеканалом видно, как вооруженные солдаты начали штурм лагеря беженцев, расположенный к северу от Хеврона.

Ранее телеканал Al Mayadeen.сообщил, что в Дженине на Западном берегу реки Иордан начались столкновения между ЦАХАЛ и силами палестинского сопротивления. Отмечается, что израильская армия сталкивается с ожесточенным сопротивлением при попытках продвижения.

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      Семен Александров
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