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15:32, 10 ноября 2023Экономика

Центробанк пообещал сделать оплату по QR-кодам безопасной

ЦБ РФ представит стандарт обеспечения безопасности оплаты по QR-кодам

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Банк России разрабатывает стандарт обеспечения безопасности при оплате по QR-кодам. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Герман Зубарев, слова которого приводит РИА Новости.

«Проведено моделирование угроз, разработаны меры противодействия этим угрозам. Мы рассчитываем принять этот стандарт в ближайшее время», — сказал Зубарев. Он отметил, что способ расчетов по QR-кодам популярен в России, и эта тенденция сохранится в дальнейшем.

Ранее россиянам пообещали создать в 2024 году унифицированный QR-код для безналичной оплаты. Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова отметила, что его применение сделает безналичную оплату более удобной для пользователей.

По ее словам, в противном случае люди будут иметь по 15-20 QR-кодов от разных банков для оплаты товаров и услуг, что приведет к неудобству безналичных операций, а при создании единого кода такая проблема решится.

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      Дмитрий Воронин
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