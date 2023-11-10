Центробанк пообещал сделать оплату по QR-кодам безопасной

ЦБ РФ представит стандарт обеспечения безопасности оплаты по QR-кодам

Банк России разрабатывает стандарт обеспечения безопасности при оплате по QR-кодам. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Герман Зубарев, слова которого приводит РИА Новости.

«Проведено моделирование угроз, разработаны меры противодействия этим угрозам. Мы рассчитываем принять этот стандарт в ближайшее время», — сказал Зубарев. Он отметил, что способ расчетов по QR-кодам популярен в России, и эта тенденция сохранится в дальнейшем.

Ранее россиянам пообещали создать в 2024 году унифицированный QR-код для безналичной оплаты. Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова отметила, что его применение сделает безналичную оплату более удобной для пользователей.

По ее словам, в противном случае люди будут иметь по 15-20 QR-кодов от разных банков для оплаты товаров и услуг, что приведет к неудобству безналичных операций, а при создании единого кода такая проблема решится.