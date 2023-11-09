В ЦБ объявили о создании единого QR-кода для оплаты товаров

В ЦБ анонсировали разработку единого QR-кода для оплаты и цифрового рубля

Банк России планирует создать унифицированный QR-код для безналичной оплаты покупок. Также его можно будет использовать при оплате цифровым рублем, рассказала журналистам РБК в кулуарах форума «Финополис» первый зампред Центробанка (ЦБ) Ольга Скоробогатова.

Разработка единого QR-кода необходима, чтобы сделать безналичную оплату более удобной для пользователей — если этого не сделать, люди будут иметь по 15–20 QR-кодов от разных банков для оплаты товаров и услуг, отметила Скоробогатова. Она добавила, что сейчас Центробанк видит «некую подмену» и «введение клиента в заблуждение» по поводу того, каким QR-кодом он платит. При создании унифицированного кода такая проблема решится.

В ЦБ поставили задачу создать единый QR-код в 2024 году. По словам зампреда, регулятор только начал обсуждать эту тему и ему понадобится как минимум три месяца, чтобы вместе с Национальной системой платежных карт и банками понять, как создать такой QR-код.

В настоящее время Центробанк также прорабатывает вопрос внедрения цифрового рубля. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовое введение цифровой валюты возможно с начала 2025 года. Основные положения закона о новом расчетном средстве вступят в силу 1 августа 2023 года. Правила операций на платформе цифрового рубля, тарифы и сроки их проведения утвердит совет директоров регулятора. Однако пока эксперты видят несколько серьезных угроз при внедрении цифрового рубля в стране.