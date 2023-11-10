Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:47, 10 ноября 2023Культура

У худрука Малого театра развилась деменция после инсульта

У худрука Малого театра Соломина развилась деменция после инсульта

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

У госпитализированного народного артиста РФ и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина развилась деменция после перенесенного инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что актер дезориентирован в пространстве, а его речь и движения заторможены из-за нарушения кровообращения в мозгу. Соломин не помнит, как попал в больницу, а также некоторые события своей жизни. Сейчас худрук Малого театра находится в реанимации, а его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что у Соломина парализовало левую сторону тела после инсульта.

Об экстренной госпитализации народного артиста стало известно в воскресенье, 6 ноября. 88-летний актер потерял сознание во время прогулки. Скорую помощь вызвали очевидцы.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Частные клиники еще одного региона России перестанут делать аборты

      Летевший из России в Грузию самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      Россия впервые за 30 лет покажет за рубежом тяжелый транспортный самолет

      Создана координационная группа по вывозу раненых из Газы

      Орбан рассказал о решении Украины по мирному договору

      Названа дата следующего боя Олейника

      Названа главная опасность «горячих столов» для рынка офисной недвижимости

      В Молдавию прибыла военная помощь из Франции

      Собиравшийся воевать на стороне ВСУ россиянин получил шесть лет колонии

      Россиянам назвали три причины остерегаться цитрусовых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости