У худрука Малого театра развилась деменция после инсульта

У худрука Малого театра Соломина развилась деменция после инсульта

У госпитализированного народного артиста РФ и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина развилась деменция после перенесенного инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что актер дезориентирован в пространстве, а его речь и движения заторможены из-за нарушения кровообращения в мозгу. Соломин не помнит, как попал в больницу, а также некоторые события своей жизни. Сейчас худрук Малого театра находится в реанимации, а его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что у Соломина парализовало левую сторону тела после инсульта.

Об экстренной госпитализации народного артиста стало известно в воскресенье, 6 ноября. 88-летний актер потерял сознание во время прогулки. Скорую помощь вызвали очевидцы.