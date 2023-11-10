В Газе оценили ущерб от ударов Израиля по жилым зданиям

Правительство Газы: ущерб анклава от ударов Израиля составил 3 млрд долларов

Ущерб анклава сектор Газа от ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилым зданиям и объектам инфраструктуры составил около трех миллиардов долларов. Об этом заявили в пресс-службе правительства Газы, передает ТАСС.

«[Согласно] первоначальной оценке, ущерб жилым зданиям и башням составил два миллиарда долларов, ущерб инфраструктуре оценивается примерно в один миллиард», — отметили в правительстве.

Ранее JPMorgan Chase & Co спрогнозировало, что экономика Израиля на фоне эскалации в Секторе Газа может сократиться в четвертом квартале на 11 процентов год к году. Аналитики уточняют, что ВВП страны в целом за 2023 год вырастет на 2,5 процента и на 2 процента в 2024 году. Однако риски «все еще могут быть смещены в сторону снижения», подчеркнули аналитики.