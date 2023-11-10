Генерал Куят: ВС России разгромили ВСУ и готовятся к наступлению на Одессу

Российская армия разгромила Вооруженные силы Украины (ВСУ) благодаря оборонительной тактике. Такую точку зрения высказал бывший председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят в интервью Youtbue-каналу HKCM.

Он отметил, что целью российской стороны было не сохранение территорий любой ценой, а уничтожение противника. «Это основное правило Клаузевица: обезоружь врага — и тогда все остальное случится практически само по себе. Именно этого российские вооруженные силы и достигли», — заявил Куят.

По его словам, сейчас российские военные готовятся к наступлению, о чем свидетельствуют их активные действия на краснолиманском и купянском направлениях. Как указал экс-глава комитета НАТО, они сосредоточили огромные силы в тылу, что, вероятно, означает подготовку к прорыву. Он полагает, что российская армия планирует, в частности, освободить Одессу, а также дойти до Приднестровья.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин указал на близость России к прорыву фронта в зоне спецоперации. По его мнению, ВСУ не удастся остановить.