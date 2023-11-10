Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:07, 10 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве предупредили о самых сложных временах для Украины

Глава офиса Зеленского Ермак: самые сложные времена ждут Украину впереди

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Самые сложные времена ждут Украину впереди. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на YouTube.

Ермак сравнил боевые действия с забегом на 100 метров, в котором, по его словам, украинская армия преодолела уже 70 метров. «Но эти последние 30 будут самыми тяжелыми», — предупредил он.

Глава офиса Зеленского добавил, что военный конфликт может закончиться внезапно, но никто не может сказать, когда именно. «Много факторов, которые влияют на это», — заключил Ермак.

Ранее в эфире украинского телеканала «1+1» заявили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины изначально задумывалось как психологическая операция.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России появился новый способ мошенничества. В чем секрет многоходовой схемы с сервисами объявлений?

      Россиянам расскажут о борьбе с кибербуллингом

      Семейную ипотеку предложили распространить на «вторичку» для некоторых россиян

      Открыт редкий тип переменных звезд

      В российском лесу нашли схрон с мефедроном на 100 миллионов рублей

      В России раскрыли «спиртовые» схемы теневого алкорынка

      Российские компании нашли способ обогатиться в условиях изоляции

      CNN и Associated Press прекратили работу с освещавшим атаку ХАМАС фоторепортером

      Военный эксперт рассказал о плачевном положении ВСУ

      Германия решила реализовать совместные с Францией проекты танка и истребителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости