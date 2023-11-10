В Киеве предупредили о самых сложных временах для Украины

Глава офиса Зеленского Ермак: самые сложные времена ждут Украину впереди

Самые сложные времена ждут Украину впереди. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на YouTube.

Ермак сравнил боевые действия с забегом на 100 метров, в котором, по его словам, украинская армия преодолела уже 70 метров. «Но эти последние 30 будут самыми тяжелыми», — предупредил он.

Глава офиса Зеленского добавил, что военный конфликт может закончиться внезапно, но никто не может сказать, когда именно. «Много факторов, которые влияют на это», — заключил Ермак.

Ранее в эфире украинского телеканала «1+1» заявили, что контрнаступление Вооруженных сил Украины изначально задумывалось как психологическая операция.