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13:08, 10 ноября 2023Россия

В Кремле порассуждали о предпосылках урегулирования конфликта с Украиной

Песков: Киев должен осознать бесперспективность продолжения боевых действий

Фото: Reuters

Власти Украины должны осознать бесперспективность продолжения боевых действий, это создаст предпосылки для урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Чем раньше в Киеве поймут это, тем скорее возникнут предпосылки для урегулирования конфликта, отметил представитель Кремля.

Вооруженные силы Украины не смогут одержать победу на поле боя, подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле не согласились с оценкой, данной обстановке в зоне проведения спецоперации главкомом Вооруженных сил Украины Валерией Залужным. Украинский генерал заявил, что конфликт зашел в тупик. Российские военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи и достигнут поставленных целей, сказал Песков.

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      Алан Босиков
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