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14:03, 10 ноября 2023Бывший СССР

В Кремле указали на повышающего градус красноречия Зеленского

Песков: Зеленский повышает градус красноречия перед волнующимися донорами Запада

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Владимир Зеленский повышает градус красноречия перед донорами, которые волнуются за успехи Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, киевский режим отчаянно обещает военные успехи на поле боя, однако их предыдущие заверения не сбылись. «Доноры волнуются и начинают вибрировать, соответственно, Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их в том, что эти успехи будут», — рассказал он.

Таким образом представитель Кремля ответил на слова Зеленского о том, что компромисс для Украины неприемлем, так как республика не хочет, чтобы Россию подключили к обсуждению потенциального урегулирования. При этом глава государства выразил надежду, что положительные для республики изменения произойдут к концу года.

Ранее Зеленский отметил, что наступление украинских войск в настоящий момент испытывает «определенные трудности», хотя «некоторые люди» рассчитывали на его быстрый успех.

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      Варвара Кошечкина
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