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08:25, 10 ноября 2023Силовые структуры

В машину Филипоненко заложили минимум один килограмм взрывчатки

В машину депутата Народного совета ЛНР Филипоненко заложили килограмм взрывчатки

Фото: РИА Новости

В автомобиль депутата Народного совета (НС) и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко заложили минимум один килограмм взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По оценке специалистов, под машину заложили до одного килограмма взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Более того, предположительно, она была фугасного действия.

8 ноября сообщалось, что в Луганске взорвали автомобиль депутата Народного совета и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко. Он не выжил.

В Следственном комитете России сообщили, что неустановленное взрывное устройство было размещено под днищем машины. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт»), части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ. Следователи уже назначали ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническую.

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      Екатерина Кашурникова
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