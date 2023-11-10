В Москве прошла необычная свадьба сотрудников космодрома Восточный

На выставке «Россия» на ВДНХ прошла свадьба сотрудников космодрома Восточный

В Москве в рамках международной выставки-форума «Россия» прошла необычная церемония бракосочетания сотрудников космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА Новости.

Свадьба состоялась в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в пятницу, 10 ноября. Молодожены Алена Кузьмина и Александр Андрейченко оставили подписи в книге записи актов и обменялись кольцами, которые вынес человек в скафандре.

Поздравить пару пришли губернатор Амурской области Василий Орлов, российский космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук.

Ранее сообщалось, что пятисоттысячный посетитель международной выставки-форума «Россия» получил специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург. Победителем стал семилетний Матвей, который приехал на Выставку со своей мамой из Ростова-на-Дону.

