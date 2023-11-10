Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:20, 10 ноября 2023Россия

В Москве прошла необычная свадьба сотрудников космодрома Восточный

На выставке «Россия» на ВДНХ прошла свадьба сотрудников космодрома Восточный

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Москве в рамках международной выставки-форума «Россия» прошла необычная церемония бракосочетания сотрудников космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА Новости.

Свадьба состоялась в павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в пятницу, 10 ноября. Молодожены Алена Кузьмина и Александр Андрейченко оставили подписи в книге записи актов и обменялись кольцами, которые вынес человек в скафандре.

Поздравить пару пришли губернатор Амурской области Василий Орлов, российский космонавт Сергей Корсаков и генеральный директор АО «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук.

Ранее сообщалось, что пятисоттысячный посетитель международной выставки-форума «Россия» получил специальный приз — двухдневную поездку с семьей в Санкт-Петербург. Победителем стал семилетний Матвей, который приехал на Выставку со своей мамой из Ростова-на-Дону.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Искупают вину кровью»: в Кремле высказались об амнистии преступника, получившего 17 лет за убийство студентки

      Сергей Лазарев рассказал о невиданном на российском ТВ

      МИД России заявил о деградации Совета Европы

      Небензя рассказал об оставшихся без детей украинцах в Европе

      Двоих пострадавших с пропавшего Ан-2 на Чукотке удалось спасти

      Военкома российского города нашли мертвым у себя дома

      Российский корабль увел МКС от столкновения с мусором

      Еще один Кадыров получил высшую награду Чечни

      Расправившегося с женщиной в новогоднюю ночь россиянина задержали спустя 25 лет

      Россиянам назвали неожиданный способ избавиться от запотевания окон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости