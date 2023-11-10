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22:55, 10 ноября 2023Бывший СССР

В Одесской области прозвучали новые взрывы

В Одесской области третий раз за 10 ноября произошли взрывы, объявлена тревога
СюжетМинобороны:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В Одесской области прозвучали новые взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на информационные паблики региона.

О первой серии взрывов в Одессе стало известно вечером 10 ноября, люди услышали воздушную тревогу около 20:35 по московскому времени.

В начале ноября сообщалось, что в Одессе вспыхнул пожар после ракетного удара по припортовой инфраструктуре. В Минобороны Украины заявили, что пострадали складские помещения, специальная автопогрузочная техника, а также автомобили с зерном.

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      Александра Синицына
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