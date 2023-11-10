В районе обрушения моста в Подмосковье перекрыли движение

Автомобильное движение в районе рухнувшего в Подольске моста перекрыли

В районе обрушения моста в подмосковном Подольске перекрыли автомобильное движение. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Григорий Артамонов сообщил в своем Telegram-канале.

«В связи с обрушением части моста через реку Пахра, находящегося на региональной дороге "Кутьино-Дубровицы", движение на участке временно закрыто», — написал Артамонов. Он добавил, что оперативные службы работают на месте происшествия. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших в ходе инцидента уточняются.

Глава Подольска также опубликовал схему, на которой указаны пути объезда перекрытого участка.

Мост через Пахру обрушился в пятницу, 10 ноября. Ранее стало известно, что в провал улетел проезжающий по конструкции автомобиль Skoda, за рулем которого находилась 60-летняя женщина. После происшествия врачи диагностировали у нее ушибы. В сети также появились кадры обрушения.