В России пожаловались на снижение компенсаций на коляски и протезы

Ассоциации инвалидов России пожаловались на снижение компенсаций на коляски

Две общественные организации родителей детей-инвалидов пожаловались на сокращение компенсации на ряд технических средств реабилитации (ТСР). Это произошло после приказа Минтруда, изменившего порядок расчетов подобных выплат, сообщает РБК.

К ТСР относят различные виды средств реабилитации, включая сложные специальные конструкции (кресла-коляски, вертикализаторы, ходунки, протезы, слуховые аппараты, специальную ортопедическую обувь) и «расходники» (катетеры, подгузники, впитывающие простыни).

Нововведение Минтруда, вступившее в силу 27 октября 2023 года, привело к тому, что размер компенсаций за самостоятельно купленные инвалидами средства реабилитации стал определяться как средневзвешенная стоимость техсредства по федеральному округу вместо привязки к регионам. «Это (нововведение — прим. «Ленты.ру»), безусловно, напугало и запутало родителей детей-инвалидов во всех регионах», — посетовала председатель совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко.

В свою очередь, в Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ) пожаловались на снижение компенсационных выплат за покупки колясок и протезов до «катастрофических размеров». Представители организации направили письмо на имя президента России Владимира Путина с целью решить эту проблему. В Минтруда объяснили решение изменить порядок расчета компенсаций необходимостью «защиты граждан от последствий демпинга по отдельным госзакупкам».

В конце апреля газета «Коммерсантъ» сообщала о предложении Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) ограничить закупки инвалидных кресел-колясок с электроприводом из-за рубежа. В ведомстве хотели распространить на подобные технические средства реабилитации действие правила «второй лишний». Речь шла о запрете иностранным компаниям участвовать в закупках Социального фонда при наличии хотя бы одного российского (или евразийского) поставщика.