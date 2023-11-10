В Совбезе Армении признали наличие противоречивых идей о курсе страны

Секретарь Совбеза Армении Григорян рассказал о дискуссии вокруг евроинтеграции

В армянском обществе присутствует дискуссия вокруг выбора в пользу евроинтеграции или внеблокового статуса. Наличие противоречивых идей о курсе страны признал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает РИА Новости.

«В Армении есть, конечно, идея евроинтеграции, но есть и идея стать внеблоковым государством. То есть спектр мнений очень широк», — сказал он.

Григорян также пообещал, что руководство Армении выслушает мнение гражданского общества и попытается понять, какие инструменты лучше для развития и обеспечения безопасности страны.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада хотят дружить с Арменией против России. По его словам, с этой целью они «обхаживают» Ереван.