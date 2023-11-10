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14:26, 10 ноября 2023Мир

В США назвали главную угрозу при Байдене

Трамп заявил, что «ядерное потепление» при Байдене грозит третьей мировой войной

Фото: Octavio Jones / Reuters

«Ядерное потепление» при президентстве Джо Байдене грозит третьей мировой войной, заявил бывший лидер США Дональд Трамп. Его слова приводит Univision.

По его словам, в США сейчас некомпетентный лидер, который не может спуститься со сцены и найти лестницу, а также не может связать и двух слов. Тем не менее он имеет дело и с президентом России Владимиром Путиным, и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ядерное оружие можно назвать главной угрозой, и ключевым переговорщиком США выступает человек, который даже не знает, что это такое, добавил Трамп.

«Можно закончить третьей мировой войной... Угроза заключается не в глобальном потеплении, а в ядерном потеплении. Это единственная главная угроза для всех стран», — отметил политик.

Ранее в США заявили о приостановке выполнения обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соединенные Штаты приостановят участие в договоре с 7 декабря.

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      Виктория Кондратьева
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