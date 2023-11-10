В США назвали главную угрозу при Байдене

Трамп заявил, что «ядерное потепление» при Байдене грозит третьей мировой войной

«Ядерное потепление» при президентстве Джо Байдене грозит третьей мировой войной, заявил бывший лидер США Дональд Трамп. Его слова приводит Univision.

По его словам, в США сейчас некомпетентный лидер, который не может спуститься со сцены и найти лестницу, а также не может связать и двух слов. Тем не менее он имеет дело и с президентом России Владимиром Путиным, и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ядерное оружие можно назвать главной угрозой, и ключевым переговорщиком США выступает человек, который даже не знает, что это такое, добавил Трамп.

«Можно закончить третьей мировой войной... Угроза заключается не в глобальном потеплении, а в ядерном потеплении. Это единственная главная угроза для всех стран», — отметил политик.

Ранее в США заявили о приостановке выполнения обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соединенные Штаты приостановят участие в договоре с 7 декабря.