В США назвали главную угрозу при Байдене
«Ядерное потепление» при президентстве Джо Байдене грозит третьей мировой войной, заявил бывший лидер США Дональд Трамп. Его слова приводит Univision.
По его словам, в США сейчас некомпетентный лидер, который не может спуститься со сцены и найти лестницу, а также не может связать и двух слов. Тем не менее он имеет дело и с президентом России Владимиром Путиным, и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ядерное оружие можно назвать главной угрозой, и ключевым переговорщиком США выступает человек, который даже не знает, что это такое, добавил Трамп.
«Можно закончить третьей мировой войной... Угроза заключается не в глобальном потеплении, а в ядерном потеплении. Это единственная главная угроза для всех стран», — отметил политик.
Ранее в США заявили о приостановке выполнения обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соединенные Штаты приостановят участие в договоре с 7 декабря.