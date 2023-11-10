В ЦБ пообещали делить поровну полученное при обмене заблокированными активами

Россиянам пообещали делить поровну полученные при обмене с иностранцами активы

Если средств иностранцев, предложенных в рамках процедуры обмена активами, не хватит на выкуп всего заблокированного у инвесторов на Западе, полученные средства распределят среди россиян равными долями, пообещал заместитель председателя Центробанка Филипп Габуния. Его слова приводит РБК.

«Сейчас будут прописываться детали нормативные, но смысл в том, что все будет делиться равномерно», — цитирует его агентство. Включение в пул инвесторов для обмена будет добровольным, пообещал зампред ЦБ.

Ранее первый зампред регулятора Владимир Чистюхин признал, что для запуска механизма обмена заблокированными активами потребуется согласие зарубежных регуляторов. Сам он рассчитывает, что оно будет получено на фоне заинтересованности в результате со стороны западного бизнеса. В российском Минфине в свою очередь пояснили, что участвовать в организации процесса будет не государство, а брокеры и другие представители рынка акций.

Президент России Владимир Путин подписал 8 ноября указ, согласно которому заблокированные в стране средства иностранных инвесторов можно будет начать обменивать на замороженные активы россиян. Обмен предлагается провести с использованием средств иностранных инвесторов, находящихся на счетах типа «С».

Документ ограничивает совокупную начальную стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках вводимого механизма, суммой в 100 тысяч рублей. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, под этот критерий подпадают более 80 процентов инвесторов, чьи активы оказались заблокированными из-за санкций.

