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11:02, 10 ноября 2023Наука и техника

Раскрыта связь между глобальным потеплением и землетрясениями

Quaternary Science Reviews: изменение уровня моря повышает риск землетрясений

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ученые Национального университета Кангвон в Южной Корее раскрыли связь между изменением уровня моря из-за глобального потепления и увеличением риска землетрясений. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Quaternary Science Reviews.

Исследователи использовали метод электронного спинового резонанса (ЭПР), чтобы датировать породы вдоль сдвиговых разломов на Корейском полуострове, где два геологических массива перемещаются относительно друг друга и деформируют промежуточную породу. ЭПР оценивает энергию электромагнитного излучения, поглощаемого неспаренными электронами в образце, помещенным в магнитном поле. Неспаренные электроны со временем накапливаются в породе из-за распада радиоактивных элементов.

В данном случае ученых интересовали отложения мелкозернистого глинистого материала толщиной десятки метров. Было проанализировано более 450 дат и определено, что учащение землетрясений совпадало с пятью ключевыми межледниковыми периодами (называемыми морскими изотопными стадиями 15, 13, 11, 9 и 7) за последние 650 тысяч лет. Предполагается, что быстрые изменения уровня моря из-за таяния обширных ледниковых щитов в эти климатические периоды могли сыграть значительную роль в повышении риска сейсмических событий.

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Это может быть результатом снятия напряжения из-за разгрузки ледников, однако 2,58 миллиона лет назад ледниковые щиты четвертичного периода (2,58 миллиона лет назад и по настоящее время) находились слишком далеко от Корейского полуострова, чтобы вызвать такую ​​реакцию. Ученые полагают, что объяснением может служить сжимающее напряжение, оказываемое талой ледниковой водой на литосферу.

Поскольку изменение климата усугубляет таяние ледников и усиливает повышение уровня моря, это может спровоцировать рост числа новых землетрясений в будущем.

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      Александр Еникеев
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