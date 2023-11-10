Раскрыта связь между глобальным потеплением и землетрясениями
Ученые Национального университета Кангвон в Южной Корее раскрыли связь между изменением уровня моря из-за глобального потепления и увеличением риска землетрясений. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Quaternary Science Reviews.
Исследователи использовали метод электронного спинового резонанса (ЭПР), чтобы датировать породы вдоль сдвиговых разломов на Корейском полуострове, где два геологических массива перемещаются относительно друг друга и деформируют промежуточную породу. ЭПР оценивает энергию электромагнитного излучения, поглощаемого неспаренными электронами в образце, помещенным в магнитном поле. Неспаренные электроны со временем накапливаются в породе из-за распада радиоактивных элементов.
В данном случае ученых интересовали отложения мелкозернистого глинистого материала толщиной десятки метров. Было проанализировано более 450 дат и определено, что учащение землетрясений совпадало с пятью ключевыми межледниковыми периодами (называемыми морскими изотопными стадиями 15, 13, 11, 9 и 7) за последние 650 тысяч лет. Предполагается, что быстрые изменения уровня моря из-за таяния обширных ледниковых щитов в эти климатические периоды могли сыграть значительную роль в повышении риска сейсмических событий.
Это может быть результатом снятия напряжения из-за разгрузки ледников, однако 2,58 миллиона лет назад ледниковые щиты четвертичного периода (2,58 миллиона лет назад и по настоящее время) находились слишком далеко от Корейского полуострова, чтобы вызвать такую реакцию. Ученые полагают, что объяснением может служить сжимающее напряжение, оказываемое талой ледниковой водой на литосферу.
Поскольку изменение климата усугубляет таяние ледников и усиливает повышение уровня моря, это может спровоцировать рост числа новых землетрясений в будущем.